Roberta Miranada fará parceria com Laércia Dantas

Laércia Dantas surpreendeu os internautas ao usar as redes sociais para compartilhar um encontro inusitado com Roberta Miranda. A cantora que mora em Picos, no Piauí, chamou atenção da sertaneja ao viralizar com o meme "Garçom, tem Pitú? Traz".

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,1 milhão de seguidores, Dantas mostrou o momento aos espectadores. Roberta também rasgou elogios para a colega de profissão e afirmou ter sido a primeira famosa a notá-la.


"Gente, olha que coisa linda. Vem, Laercinha, fica perto da Roberta que te ama. Sim, amo. Fui a primeira artista a pegar o vídeo dela e dançar", comentou  Miranda, que já tinha falado com Laércia por meio de uma videochamada.


Parceria?

Roberta ainda aproveitou a ocasião para anunciar que pretende lança um projeto em parceria com  Laércia. A iniciante não conseguiu esconder a emoção de ter um feat feito com uma das vozes femininas mais conhecidas do sertanejo. "Sonho realizado. Minha diva! Te amo".

Carlinhos Maia, Rodrigo Faro, Pabllo VittarAdriane Galisteu foram outras celebridades que interagiram com a cantora e dublaram o áudio que viralizou em plataformas virtuais, com destaque para o TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e X, antigo Twitter.

Pitú, termo que repercutiu nos vídeos de Laércia Dantas, é uma cachaça amplamente consumida em várias regiões do Nordeste brasileiro, com destaque para o estado de Pernambuco.

Em 2024,  Laércia tentou migrar do nicho artístico para a carreira política. Ela chegou a se candidatar ao cargo de vereadora pelo MDB em Aroeiras do Itaim, no Piauí. Todavia, acabou perdendo as eleições.

Depois da derrota política,  Dantas  se concentrou nas redes sociais e na produção de conteúdos musicais, com foco nas reinterpretações de hits de sucesso da indústria fonográfica nacional.

