Reprodução/ Instagram @laerciadantas Roberta Miranada fará parceria com Laércia Dantas

Laércia Dantas surpreendeu os internautas ao usar as redes sociais para compartilhar um encontro inusitado com Roberta Miranda. A cantora que mora em Picos, no Piauí, chamou atenção da sertaneja ao viralizar com o meme "Garçom, tem Pitú? Traz".

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,1 milhão de seguidores, Dantas mostrou o momento aos espectadores. Roberta também rasgou elogios para a colega de profissão e afirmou ter sido a primeira famosa a notá-la.





"Gente, olha que coisa linda. Vem, Laercinha, fica perto da Roberta que te ama. Sim, amo. Fui a primeira artista a pegar o vídeo dela e dançar", comentou Miranda, que já tinha falado com Laércia por meio de uma videochamada.





Parceria?

Roberta ainda aproveitou a ocasião para anunciar que pretende lança um projeto em parceria com Laércia. A iniciante não conseguiu esconder a emoção de ter um feat feito com uma das vozes femininas mais conhecidas do sertanejo. "Sonho realizado. Minha diva! Te amo".

Carlinhos Maia, Rodrigo Faro, Pabllo Vittar e Adriane Galisteu foram outras celebridades que interagiram com a cantora e dublaram o áudio que viralizou em plataformas virtuais, com destaque para o TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e X, antigo Twitter.

Saiba mais

Pitú, termo que repercutiu nos vídeos de Laércia Dantas, é uma cachaça amplamente consumida em várias regiões do Nordeste brasileiro, com destaque para o estado de Pernambuco.

Relembre

Em 2024, Laércia tentou migrar do nicho artístico para a carreira política. Ela chegou a se candidatar ao cargo de vereadora pelo MDB em Aroeiras do Itaim, no Piauí. Todavia, acabou perdendo as eleições.

Depois da derrota política, Dantas se concentrou nas redes sociais e na produção de conteúdos musicais, com foco nas reinterpretações de hits de sucesso da indústria fonográfica nacional.