Já se deparou com a pergunta “Garçom, tem Pitú?”. Laércia Dantas viralizou em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e TikTok, com esse questionamento, que, na verdade, virou meme e vem divertindo os internautas.





O sucesso foi tanto que vários famosos da classe artística notaram a cantora. Pabllo Vittar, Adriane Galisteu e Carlinhos Maia foram alguns deles. Até mesmo a sertaneja Roberta Miranda conheceu Laércia, por meio de uma videochamada.





O vídeo original, publicado no TikTok, chegou a ultrapassar a marca de 23 milhões de visualizações. Laércia Dantas se define como "cantora e criadora de conteúdo" e passou a gravar várias versões com o mesmo bordão, mas o de maior sucesso é o da canção "Onde Anda Meu Amor", de Paulinho Paixão.

"Eu não consigo mais tirar essa música da cabeça por causa dela", admitiu uma internauta. "Pitú virou parte do meu vocabulário", contou outra. "Vejo todos os vídeos. É um mais engraçado que o outro", elogiou uma terceira. "Diva, quero te ver nos palcos", concluiu ainda uma quarta.

O que é Pitu?

Um dos maiores questionamentos dos espectadores é em relação à palavra dita por Dantas na maior parte dos vídeos. Pitú é uma cachaça amplamente consumida em várias regiões do Nordeste brasileiro, com destaque para o estado de Pernambuco.

Política

Em 2024, a artista surpreendeu o público ao tentar migrar do nicho artístico para a carreira política. Ela chegou a se candidatar ao cargo de vereadora pelo MDB em Aroeiras do Itaim, no Piauí. Esta cidade fica situada a mais de 20km de Picos, onde mora atualmente.

Contudo, acabou perdendo as eleições. Com a derrota política, Laércia se concentrou nas redes sociais e na produção de conteúdos musicais, com foco nas reinterpretações de hits de sucesso da indústria fonográfica nacional.

