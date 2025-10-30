Reprodução/Instagram/@boounzueta/@gabiguimaraes10 Boo Unzueta e Gabi Guimarães estão namorando









A influenciadora Boo Unzueta, de 32 anos, e a jogadora da Seleção Brasileira Gabi Guimarães, de 31, estão namorando. Os boatos sobre um possível relacionamento começaram a circular há algumas semanas, após internautas notarem interações entre as duas nas redes sociais.

"A influenciadora e apresentadora Bruna Unzueta (Boo) e a jogadora de vôlei Gabi Guimarães estão, sim, namorando. As duas estão felizes e vivendo este momento de forma leve e natural", informou a assessoria de Boo.

Boo ficou conhecida inicialmente pelo casamento com o músico Diego Silveira, o DH, vocalista da banda Cine. Os dois começaram a se relacionar por volta de 2009, casaram-se em 2015 e se separaram em 2018.

Após o fim do relacionamento com DH, Boo manteve sua vida pessoal reservada por um bom tempo, até que, anos depois, iniciou um namoro com Felipe Balaban, com quem viveu por sete anos. O casal anunciou a separação neste ano.

Já Gabi Guimarães, ponteira da Seleção Brasileira de vôlei e uma das atletas mais reconhecidas do esporte, teve um relacionamento público com a ex-jogadora Sheilla Castro, com quem ficou por cerca de dois anos e meio.

As duas se separaram em 2024. Após o término, Gabi foi alvo de várias especulações sobre novos romances, principalmente com a ginasta Rebeca Andrade, após aparecerem juntas em eventos e viagens.