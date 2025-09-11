Instagram/Multishow Gkay relembra polêmica com Tatá Werneck e fala sobre perdão e superação

A influenciadora digital Gkay, de 32 anos, usou os stories do Instagram nesta quinta-feira (11) para refletir sobre a participação no programa "Lady Night " , comandado por Tatá Werneck. A humorista contou que o retorno ao palco foi marcado por emoção e que conseguiu transformar uma experiência dolorosa em aprendizado.

de Pedro Gabriel Design de Pedro Gabriel

No desabafo, Gkay explicou a importância da entrevista exibida no programa como parte de sua trajetória. A influenciadora disse que rever Tatá foi simbólico para consolidar um processo de superação iniciado após críticas e ataques que recebeu na primeira vez em que participou da atração.

Segundo Gkay, a gravação anterior não saiu como esperado.

“ Enfim, o que eu achava que tinha sido engraçado, realmente sou assim desequilibrado. Eu eu diria. É, eu tava muito empolgada, muito alegre. Meu Deus, gente, era gravar com a Tatá, sabe? Era o máximo de tudo ”, afirmou.

A influenciadora contou que sofreu com ataques na época e revelou como isso impactou sua vida.

“ O hate ultrapassou todos os limites que eu suportasse até. E eu me vi no auge de uma dor terrível, que é a dor do julgamento sem limite das pessoas ”, disse.

Gkay afirmou que buscou equilíbrio e cuidados pessoais para seguir adiante.

“ Eu só tinha duas escolhas: ou me entregar de vez ou crescer, né? E eu busquei a segunda opção equilíbrio, me cuidar, entender o que tava acontecendo, graças a Deus, encontrei sabedoria onde eu não tava tendo ”, explicou.

A volta ao palco foi encarada como um marco.

“ Quando eu estive lá no palco da Tatá novamente, eu consegui sorrir no mesmo lugar que me fez chorar. E o abraço verdadeiro assim que eu dei na Tatá, acho que simbolizou tudo isso, sabe? ”, disse.

O desabafo terminou com uma mensagem de incentivo aos seguidores.

“ Se perdoe, porque a gente vive muito buscando perdão, mas a gente também tem que deixar o perdão achar a gente. Perdoe também quem nunca vai ser capaz te pedir perdão. Porque o tempo passa, a vida passa e a vida segue, gente ”, concluiu.