Reprodução/Instagram/@paulinhaleittee Paulinha Leite atualiza o estado de saúde do filho

Paulinha Leite, de 38 anos, atualizou o estado de saúde dos gêmeos Luz e Ethan, que nasceram no último sábado (25). Um deles precisou ser internado na semi-intensiva. A ex-BBB pediu orações do público pela recuperação de Ethan.

"A minha família postou para vocês o que aconteceu. O Ethan ainda está longe de mim, está na semi-intensiva. Ele tinha melhorado, mas hoje [terça, 28] deu uma pioradinha, não está conseguindo manter a temperatura e está vomitando também. Quero que vocês continuem orando por ele, sei que ele vai ficar bem", disse a ex-BBB.

No vídeo publicado na última terça-feira (28), Paulinha aparece ao lado do marido, o pescador norte-americano Dakota Ballard, que segura Luz no colo.





"Ela está bem, está aqui com a gente; logo o Ethan vai estar também. Só orem por ele. Eu estou bem. Estou assim, mas vai melhorar. Acredito muito que logo ele estará comigo. Obrigada por todas as mensagens e orações, vocês não sabem o quanto isso tem nos dado forças", disse, bastante abatida.

Antes do nascimento das crianças, Paulinha chegou a ser hospitalizada porque um dos gêmeos apresentava dificuldades para ganhar peso dentro da barriga. Na época, a ex-BBB contou que precisaria permanecer internada até o parto e que teria de dar à luz antes do planejado. A gravidez foi anunciada em maio.

Sorte com loterias

Além de ser influenciadora, Paulinha Leite é conhecida por sua sorte e por ganhar mais de 70 vezes na loteria. Criadora de uma empresa especializada em bolões, ela é consultada por vários apostadores por seus palpites, inclusive, em concursos grandes como a Mega da Virada.

Com tanta sorte no jogo, deu conselhos em relação à prática de apostas: "É uma chance de mudar de vida, mas acho que não se deve apostar tudo o que tem. Apenas o que não fará falta. Afinal, não há uma certeza de vitória", reconheceu.

Ela chegou a garantir o valor de R$ 1,5 milhão durante a Mega da Virada em 2024.