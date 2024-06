Paulo Bandeira/Divulgação Mirela e o marido Yugnir





A influenciadora digital e empresária Mirela Janis reuniu sua família e amigos para uma festa de aniversário mais intimista, mas com muito estilo e glamour. Na última quarta (12), MJ comemorou ao lado de seu marido, Yugnir, o dia dos namorados e os seus 27 anos num evento badalado, que levou o nome de “Arraiá da Cremosinha”. A influenciadora teve direito ainda a um super show particular do cantor Felipe Araújo e Pedrinho Pegação.

Em um espaço de festas em João Pessoa, na Paraíba, cidade onde moram, a influenciadora optou por um tema que lembre essa época tão importante em nosso país, a festa junina. A comemoração contou com comidas e bebidas típicas do mês, além de danças e roupas de quadrilha.

“Estou grata por esse dia, e por essa festa. A comemoração cercada de gente que eu amo, é especial demais pra mim. Este ano está sendo tão incrível que eu tinha que comemorar meu aniversário de uma maneira tão divertida e animada, tudo o que foi essa noite. Sem contar o show do Felipe, que sempre está presente nas minhas festas animando todo mundo, já faz parte da família, ele está comigo desde o começo”, disse.

No mesmo dia, mais cedo, Yugnir fez diversas surpresas para a amada. Começou a entrega dos presentes com um buquê de rosas enorme e um belo café da manhã na nova mansão do casal. Logo depois, presenteou a esposa com o primeiro “filho” da família, um lindo cachorrinho.