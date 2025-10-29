Reprodução/Youtube Deborah Albuquerque concedeu entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal

A apresentadora e influenciadora Deborah Albuquerque revelou ter sofrido agressões e assédio no início da carreira, quando integrava o grupo de axé As Ronaldinhas, no começo dos anos 2000. O desabafo foi feito durante entrevista ao podcast Sem Filtro, apresentado por Luiza Ambiel.

Durante a conversa, Deborah, hoje com 40 anos, contou que enfrentou episódios de violência ainda na adolescência. O grupo fazia sucesso inspirado nas ex-namoradas do jogador Ronaldo Fenômeno, mas os bastidores, segundo ela, eram marcados por abusos e falta de proteção.

“ A mídia, lá atrás, era muito mais pesada que hoje, não tinha proteção para nós, mulheres. Era diretor querendo ser abusivo. Na época das ‘Ronaldinhas’, quando eu tinha 15 anos, cheguei a levar um tapa na cara de adultos. Foi muito sofrido ”, afirmou a ex-integrante.

Deborah relatou que, por ser menor de idade, não recebia acolhimento diante das situações de violência. “ Eu era uma menina. Ainda era virgem e estava cercada de adultos em um ambiente que não tinha nenhum cuidado conosco. A dona das ‘Ronaldinhas’ me deu um tapa na cara. Minha mãe não processou, naquela época não existia essa proteção. Se você falasse que um diretor tentou te assediar, quem passava por louca era você, não ele. O diretor saía por cima ”, contou.

Ela também afirmou que foi alvo de assédio por parte de um diretor de TV. “ Um grande diretor, que já faleceu, me propunha coisas terríveis. E eu sempre negando. Sempre fui muito bocuda, o que acredito que foi um erro. Eu mandava à merda todos aqueles que me assediavam. E o que acontecia? As portas se fechavam para mim ”, revelou.

Deborah relembrou que a fama precoce trouxe consequências emocionais. “ Ainda não sei dizer se entrar tão nova foi uma coisa boa ou ruim, porque perdi uma parte da minha juventude. Enquanto os outros estavam estudando, eu estava viajando, cantando. Mas é questionável. Isso ainda mexe comigo ”, concluiu.