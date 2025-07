Reprodução Instagram @badgallore Lorena Maria

Lorena Maria, de 24 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (14) para se pronunciar sobre o término do namoro com MC Daniel. Ela e o funkeiro são pais de Rás e tinham oficializado o relacionamento em agosto de 2024.



A influenciadora comentou que tentou se afastar da web, mas que, ainda assim, acabou lendo várias declarações de internautas, sejam de apoio ou de reprovação. "Eu fiquei um pouco fora, mas aí é inevitável acabar não vendo algumas coisas", começou no Instagram.





"Muitas mulheres me mandaram mensagens incríveis, maravilhosas. Eu quero agradecer muito por isso, porque eu me senti muito melhor. Também tem as ofensas que são inevitáveis e que não é pessoal. Acredito eu que não seja pessoal", destacou.

"Quando é com mulher, muitas das vezes é muito mais pesado, muito machismo sobre dinheiro. E graças a Deus, não adianta eu falar nada, né, mas nunca precisei dinheiro de ninguém", acrescentou.

Dinheiro próprio

Em seguida, Lorena frisou que as quantias financeiras gastadas por ela são da própria renda financeira dela; desde que assumiu o relacionamento, foi acusada por internautas de estar se aproveitando da fama e do dinheiro de MC Daniel.

"O único dinheiro que vem no meu bolso é meu mesmo e nem quero ter dinheiro de ninguém, porque eu tenho meu próprio dinheiro", concluiu a mãe de Rás.