Reprodução/ GNT/ Band Renata Vanzetto comparou audiência do "Chef de Alto Nível" com "MasterChef"

Renata Vanzetto, conhecida pela atuação como avaliadora da competição gastronômica "Chef de Alto Nível", da TV Globo, se pronunciou após as críticas recebidas pela forma como falou do "MasterChef Brasil", da Band, durante o Up Front, na terça-feira (14).

"Vocês não estão acostumadas a me ver envolvida em polêmicas, mas hoje me vi metida numa confusão inesperada. Então, antes de mais nada, achei importante vir aqui me desculpar e me explicar", começou.





"Ontem participei com meus colegas do Upfront, evento anual que a Globo faz para anunciar a grade de programação do ano seguinte e apresentar resultados e performance ao mercado publicitário, marcas e patrocinadores. Nessa ocasião, vários artistas da emissora apresentam números e dados, isso é algo comum nesse tipo de evento de negócios", acrescentou.

Em seguida, a cozinheira afirmou que a intenção não foi desrespeitar o programa da concorrência e que seguiu um roteiro ao dizer o discurso tão criticado nas redes sociais. "Mas aqui eu digo, de coração aberto, apenas de grade mesmo! Somos todos colegas de profissão e tenho o máximo respeito por todos, tenho amigos ali, entre jurados e participantes", pontuou.

"Eu queria dizer aqui o quanto eu sou grata ao 'Masterchef', que popularizou no nosso país esse amor pela cozinha, pelo alimento e pelo meu ofício, que prezo tanto", prosseguiu.

Vanzetto terminou o pronunciamento pedindo desculpas e negando as acusações de querer "desdenhar" da competição culinária exibida na Band. "Fica aqui registrado então o meu pedido de desculpas por ter sido veículo de um mal-entendido", resumiu.

"Não enxerguei nenhum contexto de desdém. Mas, entendendo o incômodo causado, fiz questão de vir aqui explicar para vocês. Me senti muito mal com essa repercussão, porque se tem uma coisa que não faço é desdenhar de nada nem de ninguém. Não sou essa pessoa. Fica aqui então meu pedido de desculpa e o compromisso de um olhar mais cuidadoso daqui para frente. Vivendo e aprendendo", concluiu.

Entenda

A polêmica começou na terça-feira (14), quando Renata exaltou a audiência do "Chef de Alto Nível" em comparação com os baixos índices do reality da concorrência: "Para vocês terem noção da proporção, um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do 'MasterChef' juntas".

A fala dividiu opiniões entre os espectadores, principalmente pela relevância da competição gastronômica da Band, que acumula fãs ao redor de todo o Brasil. Após as represálias, Vanzetto optou por se retratar publicamente.