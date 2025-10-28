Reprodução/SBT Cariúcha pede orações para a mãe

Cariúcha não escondeu a emoção durante o Fofocalizando da última segunda-feira (27). A apresentadora encerrou a atração do SBT revelando o estado de saúde de sua mãe, Beatriz, e pediu que o público fizesse orações por sua recuperação.

"A minha mãezinha está no CTI (Centro de Terapia Intensiva). Ela vai melhorar, em nome de Jesus, mas peço a oração de vocês. Ela teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Está se alimentando por sonda, não consegue comer sozinha", disse a apresentadora, emocionada.

Cariúcha também agradeceu à equipe médica responsável pelo tratamento da mãe:

"Eu queria pedir a oração de vocês. Foi muito difícil fazer esse programa com a minha mãe internada. Queria mandar um beijo para o hospital que está cuidando dela", frisou.





De acordo com a apresentadora, não é a primeira vez que Beatriz enfrenta problemas de saúde. Durante o programa, Cariúcha mandou uma mensagem direta à mãe, que provavelmente assistia à atração do SBT:

"Você já venceu um câncer e vai vencer essa doença de novo", afirmou.

Apesar da emoção, a relação entre mãe e filha nem sempre foi harmoniosa. Em entrevista a Leo Dias, Cariúcha revelou que viveu um relacionamento conturbado com a mãe, que chegou a expulsá-la de casa quando era jovem.

A apresentadora contou que as duas voltaram a se aproximar há cerca de oito anos.

"Ela se arrependeu. Teve outro tipo de criação. Ela nunca deu um abraço; a gente não sabia o que era amor de mãe e de pai", relatou.

Mesmo após a reconciliação, Cariúcha não voltou a morar com a família. Ela afirmou que apenas faz visitas e ajuda financeiramente os parentes. Atualmente, sua irmã Cláudia é quem cuida dos pais.