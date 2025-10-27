Reprodução/Internet Craque Neto se queixou de ver Virginia Fonseca repetidamente

Craque Neto demonstrou irritação ao vivo com a frequência de aparições de Virginia Fonseca em suas redes sociais. Durante a edição desta segunda-feira (27) do Donos da Bola, na Band, o ex-jogador reclamou que a influenciadora aparece constantemente em seu Instagram e até mesmo na televisão. “Eu não quero mais ver essa mulher”, desabafou, usando tom bem-humorado no início da fala.

O apresentador relatou que, em momentos variados do dia, se depara com conteúdos ligados à influenciadora. “Eu queria perguntar para o Instagram: dá para vocês tirar essa moça do meu Instagram?”, disse. Em seguida, exemplificou: “[Eu] tava lá jantando com a tal de Virginia lá”, ironizou.

Se revoltou

A queixa seguiu com críticas à exposição constante da vida pessoal denas redes. “Não quero ver mais vídeo dela, não quero mais nada. Não é possível. É que é toda hora com filho, com não sei o quê, se soltou um pum...”, reclamou Neto, mencionando com sarcasmo os assuntos presentes nas postagens da influenciadora, que soma milhões de seguidores.

O desabafo foi encerrado com mais uma pergunta direcionada à audiência. “Como é que a gente faz? Eu não quero mais ter essa moça no meu Instagram”, reforçou. Um dos colegas de programa sugeriu que ele bloqueasse o perfil da influenciadora. Ignorando o comentário, Craque Neto aumentou o tom: “Eu não quero mais essa moça, não quero mais! Eu quero o Mano Brown! Vai para o inferno, toda hora meu, vai para o raio que o parta”.