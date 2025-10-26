Ex-cunhada de Virgínia vai a jogo de Vini Jr. com camisa do rival

Jéssica Costa, irmã do cantor Zé Felipe, marcou presença no clássico entre Real Madrid e Barcelona neste domingo (26), o mesmo em que a influenciadora Virginia Fonseca, esteve no Santiago Bernabéu torcendo pelo suposto affair Vinícius Jr.
Um detalhe nas fotos publicadas por Jéssica chamou a atenção: enquanto Virginia torcia pelo Real Madrid, Jéssica apareceu vestindo a camisa do Barcelona, acompanhada do filho Noah, de 9 anos.
"Mais um dia SUPER especial aqui em Madrid! Colecionando momentos e realizando sonhos", escreveu a irmã do sertanejo nas redes sociais.
Apesar da torcida adversária, o jogo terminou com vitória do Real Madrid por 2 a 1, em uma partida marcada pela revolta de Vini Jr., que reclamou ao ser substituído no segundo tempo.
Na Espanha pela 4ª vez
Animada e acompanhada de amigas, Virginia vibrou com os lances do jogo, registrando momentos de torcida e comemoração. As cenas foram compartilhadas pela amiga Duda Freire, que a acompanha na viagem.
A presença dela no estádio acontece em meio a rumores de um possível affair com o atacante Vinícius Jr., do Real Madrid, o que gerou ainda mais atenção nas redes sociais.
Nos vídeos, as duas aparecem reagindo a um gol anulado e, em seguida, celebrando o segundo gol válido do Real Madrid. Apesar de cumprir a promessa de não postar aos domingos, Virginia teve sua presença registrada pelas companheiras de viagem.
“Aqui é pé quente, meus amigos. Dois a um com dois gols impedidos”, brincou Duda.
Virginia desembarcou em Madri neste sábado (25) e foi recebida com uma bolsa de grife avaliada em cerca de R$ 24 mil, compartilhando o presente nas redes. Além de Duda, a influenciadora viaja também com a amiga Lidia Souza.