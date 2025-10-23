Reprodução/ Instagram @marcellonovaesreal Pedro Novaes, Leticia Spiller, Diogo Novaes e Marcello Novaes

Separados desde 2000, Marcello Novaes e Leticia Spiller trocam declarações e mostram o vínculo entre eles com frequência. O ex-casal se reuniu nos Estúdios Globo, antigo Projac, na quarta-feira (22) e rasgou elogios reciprocamente nas redes sociais.



Na ocasião, eles estavam acompanhados de Pedro Novaes e Diogo Novaes. Pedro é fruto da antiga relação de Marcello com Leticia. Já Diogo é filho do ator com a empresária Sheyla Beta, de quem o veterano se separou em 1995.





"A Família foi unida para comemoração de final do ano. Diogo, Pedro e Leticia. Foi uma noite especial para gente. Privilégio mesmo", escreveu o intérprete de Jaques em "Dona de Mim", atual novela das sete da Rede Globo.

Leticia, que assumirá um papel de destaque em "Coração Acelerado", também se pronunciou por meio de uma publicação feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 4,9 milhões de seguidores.

"Hoje é um novo dia! Que delícia participar da vinheta de fim de ano da firma, e dessa vez, ao lado dos meus amores Pedro Novaes, Diego Novaes e Marcello Novaes. Um novo tempo em família! E claro, uma delícia sempre encontrar amigos queridos! Foi lindo", declarou a atriz.

Em março deste ano, Leticia Spiller anunciou o namoro com Franclim Mendes da Silva. O casal foi alvo de rumores de affair por vários meses, devido às aparições públicas que faziam em vários eventos, mas só confirmou o relacionamento no terceiro mês de 2025.

Já Marcello Novaes não assume um namoro publicamente desde abril deste ano, quando chegou ao fim o envolvimento amoroso com Saory Cardoso. O término foi cercado por polêmicas. Atualmente, a influenciadora está no elenco de "A Fazenda 17", da Record TV.