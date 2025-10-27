Reprodução/Instagram/@luapio Luana Piovani detona Dado Dolabella









Luana Piovani repostou, em seus Stories no Instagram, na manhã do último domingo (26), diversas publicações relacionadas a supostas agressões que Dado Dolabella teria cometido contra a namorada, a miss Marcela Tomaszewski, na noite de sábado (25).

As postagens foram feitas por Rafaela Clemente, que afirma ser amiga de Marcela. A mulher publicou um vídeo em que Marcela acusa Dado de agressão.

Ela também publicou imagens de braços, mãos e colo machucados, supostamente de Marcela.

Nas redes sociais, Luana Piovani postou vários vídeos relatando o que aconteceu, marcando o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro, cobrando uma atitude. "Tão esperando alguém morrer? Quando houver vítima fatal, vocês acordarão. Ainda bem que alguém denuncia, mas sem ação não adianta", escreveu a atriz.

Luana se relacionou com Dado por dois anos, entre 2006 e 2008. O namoro terminou após Luana denunciar o então namorado, depois de ter sido empurrada por ele em uma boate na Gávea, no Rio. A cena foi registrada por câmeras, e uma camareira que tentou intervir também acabou sendo agredida. Dado foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão.

De acordo com o advogado da vítima, Marcela teria sido agredida por volta das 10h da manhã do último sábado (25). O defensor afirma ter sido contratado no domingo, quando tomou conhecimento da gravidade do ocorrido e deu início às medidas cabíveis, segundo o colunista do iG, Alessandro Lo-Bianco.

Segundo o comunicado da defesa, logo após as agressões, a vítima teria sido coagida tanto pelo agressor quanto pela advogada dele a não formalizar a denúncia. A pressão teria sido tamanha que Marcela chegou a gravar um vídeo afirmando que "nada havia acontecido" e que o casal estava "bem". No entanto, a separação de fato ocorreu ainda no sábado.

Agora, "devidamente orientada sobre seus direitos", Marcela Tomaszewski optou por denunciar a violência de gênero da qual alega ter sido vítima.