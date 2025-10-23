Instagram Ator Fernando Fecchio morre aos 45 anos; famosos lamentam perda

O ator e bailarino Fernando Fecchio morreu aos 45 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (23) pela companhia teatral Parlapatões, da qual o artista fazia parte. A causa da morte não foi divulgada pela família.

A confirmação da morte foi feita nas redes sociais da trupe, que comentou a alegria e o talento do artista. “ Perdemos Fernando Fecchio. Sempre é de repente. Sempre é no susto. E quando é alguém especialmente alegre, parece que fica mais difícil ”, escreveu.

O texto relembrou o legado do ator. “ Fecchio, amado por toda a trupe, bom de bagunça e afiado na cena, fez uma legião de amigas e amigos. A essência da solaridade, agitando tudo. Apaixonado pelo palco e pela gente do palco ”, publicou o grupo.

Natural de São Paulo, Fecchio se formou no Teatro Escola Célia Helena e estreou nos palcos em 1999, na peça "Te amo Amazônia" , de Paulo César Coutinho. Durante a carreira, interpretou obras de José Saramago, William Shakespeare e Tennessee Williams. Na televisão, participou do seriado "Descolados" , exibido pela MTV. Além de ator, também atuava como figurinista.

Famosos lamentam a morte de Fernando Fecchio

Nas redes sociais, amigos e colegas de profissão lamentaram a perda do artista. O diretor teatral Ruy Cortez escreveu: “ Fernandinho era alegria, afeto, carisma e encanto. E o principal, um ator, um artista nato. Fica essa manhã triste, o absurdo dessa vida e muita saudade. Amigo querido, você partiu muito novo ”.

Outros nomes da cena artística também prestaram homenagens. “ Sinto muito. Deus o receba ”, publicou o ator Leonardo Miggiorin. “ Que triste ”, comentou Gabriel Pinheiro. “ Muito triste ”, escreveu Pedro Lemos.

Clóvis Torres também lamentou a partida do colega: “ Que triste! Ele era incrível. Sempre uma alegria encontrá-lo. Maravilhoso. Que seu retorno seja no afeto. Muito chocado com essa notícia ”.

A atriz e diretora Christiane Tricerri relembrou um trabalho que fizeram juntos. “ Que triste. Estive com ele em 'Rei Lear'. Era lindo, um excelente ator, uma pessoa maravilhosa ”, disse.