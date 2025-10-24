Reprodução/Instagram/@silviapoppovic Silvia Poppovic fala sobre luto após perda do marido e do pai

Silvia Poppovic perdeu o pai no início de 2025 e o marido há três anos. Em uma entrevista ao programa Admirável Conselheira, no GNT, apresentado por Astrid Fontenelle, ela relembrou os momentos difíceis que viveu.

A apresentadora também contou como redescobriu o amor, falando sobre a importância de se permitir viver novas experiências e abrir o coração novamente, mesmo após momentos difíceis.

"Cada situação nova que você vive te ensina a ser diferente. Você não se repete. O chato é se repetir, é ser a mesma pessoa a vida inteira, porque a vida muda e os problemas mudam", disse.





A jornalista falou ainda sobre a necessidade de se reinventar e revelou que, aos 70 anos, relembra a maternidade aos 45, o luto pelo marido, Marcello Brostein, em 2022, e pelo pai, Pedro Paulo Poppovic, no início deste ano. Silvia destacou a importância de ter uma rede de apoio.

"Então, nós temos essa capacidade de nos reinventar e, mais que isso, de nos adaptar. Adaptar-nos e mudar de acordo com o que acontece. Há pessoas que têm medo do novo, medo da diferença. Eu não. Vou entendendo que isso é a vida", contou.

Silvia Poppovic fora da TV

A apresentadora está fora do ar há cinco anos, desde que foi desligada do Aqui na Band. Ela estreou na televisão como repórter do Jornal Hoje, em 1975.

Seu primeiro programa, no SBT, levava seu nome e estreou em 1990. Em seguida, passou pela Band, onde acumulou três passagens, comandando também o Dia Dia e o Boa Tarde.