Reprodução/Instagram/@euandremarques Andre Marques fala sobre obesidade

O apresentador Andre Marques, de 46 anos, revelou que voltou a perder peso e já eliminou mais 20 kg nos últimos meses. Após chegar a 162 kg e enfrentar problemas de saúde, ele retomou o foco na alimentação e nos exercícios físicos, reforçando que a luta contra a obesidade é diária.

Nos últimos meses, ele contou que emagreceu mais 20 kg e passou por uma série de mudanças em seus hábitos.

Sempre apaixonado por culinária, o apresentador costumava chamar amigos para experimentar os pratos que preparava. No entanto, esse prazer acabou se somando a outro antigo hábito de André: o cigarro.

Com o tempo, ele levou uma vida cada vez mais sedentária, chegando aos 162 kg, o que comprometeu sua saúde.





"Há um ano e meio consegui parar de fumar. Eu fumava muito! Havia perdido minha cachorra, dei uma engordada e, depois, voltei a me disciplinar. Já fui diabético, então não posso dar mole", contou ele ao Gshow.

Após recuperar parte do peso perdido, Andre procurou um endocrinologista, buscando uma nova reeducação alimentar e a retomada dos exercícios físicos para restabelecer a saúde.

Ele enfatiza que a luta é diária, por ser bariátrico e ex-obeso mórbido.

"Como um ex-fumante ou um viciado em alguma coisa, acho que a luta é para sempre. Se eu vacilar, posso voltar. Tenho minha balancinha e estou sempre ali, me pesando", afirmou o apresentador.

Atração no GNT

O veterano está ao lado de Angélica, sua colega dos tempos de Vídeo Show e Vídeo Game. No canal, eles comandam o “Angélica Ao Vivo”, onde o apresentador prepara suas melhores receitas para o público.

A nova atração de Angélica resgata a parceria e a espontaneidade que marcaram a dupla na TV aberta durante os anos 2000. O reencontro promete despertar um sentimento de nostalgia, o que pode atrair o público de volta às telinhas.

Mesmo após ter sido demitido da emissora, onde apresentou programas como É de Casa e The Voice Brasil, o apresentador reapareceu na Globo neste ano, no especial comemorativo pelos 60 anos da empresa, que relembrou momentos marcantes do Vídeo Show. As informações são do jornalista Flávio Ricco.

Desde que deixou a emissora carioca, em 2022, Andre Marques tem se dedicado a novos projetos. Ele mantém um canal no YouTube, no qual bate papo com famosos e ensina receitas.