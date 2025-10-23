RN Assessoria Imprensa Dr. Rudolf Rocha e Rafaela Salgado em Paris

O advogado Rudolf Rocha, reconhecido nacionalmente por sua atuação em casos de grande repercussão e a especialista em comportamento humano e influenciadora Rafaela Salgado viveram mais um capítulo marcante de sua história de amor.

Após oficializarem a união em uma cerimônia intimista em Juiz de Fora, cidade natal do noivo, o casal escolheu Paris como cenário para renovar os votos. A celebração aconteceu no Trocadéro, com a Torre Eiffel como plano de fundo, e reuniu emoção, elegância e um toque de romantismo francês.

Para celebrar o momento, os dois seguiram para um jantar no Girafe Paris, restaurante conhecido pela alta gastronomia e pela vista privilegiada para um dos principais cartões-postais da cidade.

Com a renovação, Rudolf e Rafaela relembraram o início da vida a dois e reforçaram o compromisso construído desde o casamento no Brasil até este novo capítulo em Paris, símbolo de amor, cumplicidade e novos começos.






