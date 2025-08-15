DEIC Hytalo Santos é preso em São Paulo

Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, foram presos preventivamente nesta sexta-feira (15) em uma casa em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O influenciador paraibano é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais.

O casal foi surpreendido em sua residência pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais de SP (DEIC).

Assista ao momento:

O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre casos de "adultização" de crianças e adolescentes.





As informações foram confirmadas ao iG Gente pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), por meio de um comunicado. " Policiais da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública (DIG) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam, na manhã desta sexta-feira (15), dois influenciadores digitais em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Além do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Paraíba, os agentes também realizam buscas no endereço onde ele foi localizado, em cumprimento a ordem judicial. A ação segue em andamento" .

Desde que as denúncias vieram à tona, a Justiça da Paraíba determinou medidas restritivas contra o influenciador. Entre elas estão a suspensão de todas as redes sociais, a desmonetização de seus conteúdos e a proibição de contato com os adolescentes citados nas investigações. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências de Hytalo, com apreensão de computadores e celulares para análise pericial.

A defesa de Hytalo Santos nega as acusações. Em comunicado, afirmou que o influenciador "jamais compactuou com qualquer ato atentatório à dignidade de crianças e adolescentes" e que todo o material produzido teria sido realizado com autorização legal e acompanhamento dos responsáveis.