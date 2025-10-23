Netflix Frankenstein

O mês de outubro está finalizando com algumas boas novidades nas salas de cinema.

Para fechar o décimo mês do ano, temos nove estreias, entre obras de ficção, animações e documentários. Sublinhando o drama romântico Se Não Fosse Você (2025), de Josh Boone, como o maior destaque da semana.

Paramount Pictures Se Não Fosse Você

O longa-metragem dirigido por Josh Boone ( Ligados pelo Amor; A Culpa É das Estrelas; Os Novos Mutantes ) é baseado no romance homônimo de Colleen Hoover, de 2019, com um elenco estrelado por Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Scott Eastwood e Willa Fitzgerald. Se Não Fosse Você marca a volta de Boone, trabalhando histórias românticas, algo que é visto como seu ponto forte.

Disney Mauricio de Sousa: O Filme

Agora, quem também divide o posto de grande destaque da semana, é o drama biográfico nacional Mauricio de Sousa: O Filme (2022), com direção do duo Pedro Vasconcelos e Rafael Salgado, estrelando Mauro Sousa, filho de um dos maiores artistas de todo o Brasil e criador da Turma da Mônica , Mauricio de Sousa. O elenco ainda conta, com Elizabeth Savalla e Thati Lopes.

Sony Pictures Chainsaw Man – O filme: O Arco da Reze

Temos também duas novas animações chegando nas salas de cinema, no caso, a comédia familiar Frankie e os Monstros (2025) e o anime japonês Chainsaw Man – O filme: O Arco da Reze (2025).

O único documentário estreando é 3 Atos de Moisés (2025), de Eduardo Boccaletti, uma história de superação da pobreza, racismo e a homofobia, que encontra em Moisés, um dos maiores pianistas do mundo, que após anos na Europa, retorna ao Brasil para tocar para seus pais, pela primeira vez.

Netflix Frankenstein

E, devemos ressaltar uma estreia que tem um toque especial. Estamos falando de Frankenstein (2025), do renomado cineasta Guillermo del Toro, em uma nova adaptação do clássico de Mary Shelley, que chega a cinemas selecionados do Brasil, em 23 de outubro.

Além de dirigir, Guillermo del Toro também assina o roteiro do longa, que promete adaptar fielmente o romance original. Em uma entrevista, o diretor adiantou que o longa não seguiria os moldes do terror tradicional, mas de uma narrativa emotiva e empática. Frankenstein reúne grandes nomes no elenco, com Jacob Elordi dando vida a temível Criatura, enquanto Oscar Isaac assume o papel do Dr. Victor Frankenstein. Outros nomes, como Mia Goth, Ralph Ineson e Christoph Waltz, também integram a produção.

Abaixo, guia com as sinopses das principais estreias da semana, nos cinemas:

Se Não Fosse Você (2025)

Um acidente devastador revela uma traição chocante. Morgan Grant e sua filha, Clara, exploram o que restou, enquanto confrontam segredos de família, redefinem o amor e se redescobrem.

Mauricio de Sousa: O Filme (2022)

O longa-metragem reconta a vida do quadrinista mais importante do Brasil e os primeiros passos que tornaram realidade o seu sonho de se tornar desenhista. Um olhar pessoal e sensível para a vida do artista que criou a Turma da Mônica.

Chainsaw Man – O Filme: O Arco da Reze (2025)

Denji finalmente vive como o temido Homem-Motosserra, um jovem com coração de demônio que integra a Divisão Especial 4 de Caçadores de Demônios. Depois de um encontro marcante com Makima, a mulher de seus sonhos, ele busca refúgio da chuva e acaba conhecendo Reze, a misteriosa atendente de um café.

Frankenstein (2025)

O filme de Guillermo del Toro gira em torno de um cientista brilhante, porém egoísta, que dá vida a uma criatura monstruosa em um experimento ousado que acaba levando à ruína, tanto do criador quanto de sua trágica criação.