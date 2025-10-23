Reprodução/ SBT/ Operação Mesquita Brechó vende peças de Hebe Camargo a partir de R$ 49 em São Paulo

Um brechó com mais de 500 itens de Hebe Camargo será aberto ao público em São Paulo em homenagem aos 13 anos da morte da apresentadora . As peças do acervo pessoal de Hebe estarão disponíveis a partir de R$ 49. Parte da renda será destinada a instituições de caridade.

O brechó reunirá roupas, calçados e acessórios usados por Hebe em programas de TV, entrevistas e momentos pessoais. Entre os destaques estão calças estampadas, pulseiras e sapatos que marcaram a elegância e o carisma da artista. A peça mais cara é um vestido de grife avaliado em R$ 4 mil.

Marcello Camargo, filho de Hebe, disse em entrevista ao Pequenas Empresas & Grandes Negócios o caráter solidário da ação.

“ O legado da minha mãe vai além do que ela deixou na televisão. Ela sempre acreditou em ajudar o próximo e incentivar o reuso. Ver essas peças ganhando novas histórias é algo que a deixaria muito feliz ”, afirmou.



