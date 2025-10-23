Reprodução/ Instagram @kimkardashian Kim Kardashian

Kim Kardashian revelou ter sido diagnosticada com um aneurisma cerebral, diagnóstico feito após um exame de ressonância magnética. A empresária e atriz relatou o caso durante o teaser da nova temporada do reality The Kardashians, exibido pelo Hulu. Segundo ela, os médicos associaram o problema ao estresse intenso vivido após o divórcio de Kanye West.

A revelação foi exibida com exclusividade no programa, que estreia em breve. “ Um pequeno aneurisma ”, contou Kim durante conversa com a família. “ Os médicos disseram que foi causado por estresse .” A fala gerou grande repercussão entre fãs, que relacionaram o diagnóstico ao fim conturbado do casamento com o rapper.

No trecho, Kim também falou sobre o alívio ao encerrar o processo de separação. “ Estou feliz que acabou. Meu ex estará na minha vida, não importa o que aconteça. Temos quatro filhos juntos. Ontem à noite, eu fiquei tipo: ‘Por que diabos isso está acontecendo?’ ”, desabafou.

A empresária já havia relatado outros impactos emocionais e físicos durante o divórcio, como o agravamento da psoríase. “ Eu me senti mais estressada, provavelmente só porque eu tinha que superproteger o que eu precisava proteger ”, contou, mencionando o foco em cuidar dos filhos.

Fim de um casamento marcado por tensão e desgaste emocional

Kim Kardashian afirmou ter vivido uma relação marcada por altos níveis de estresse e controle emocional. Durante o casamento, ela disse ter desenvolvido o que chamou de “ Síndrome de Estocolmo emocional ”. “ Sempre senti que tinha um pouco de síndrome de Estocolmo. Eu sempre me sentia mal, sempre o protegia e queria ajudá-lo ”, declarou.

A socialite explicou que demorou a perceber a necessidade de se afastar. “ Pensava: ‘Eu devia ter aguentado firme’ ou ‘poderia ter ajudado’. Mas [a separação] foi a primeira vez que não senti essa responsabilidade pessoal. É triste para caramba ”, afirmou.

A decisão pelo divórcio, oficializada em 2022, veio após anos de crises públicas e tentativas frustradas de reconciliação. Kim contou que o ponto de ruptura ocorreu quando percebeu que o comportamento de Kanye poderia afetar a estabilidade da família. Um episódio marcante, segundo ela, foi quando o rapper presenteou amigos com cinco carros de luxo, o que ela considerou um sinal de desequilíbrio.

Mesmo com o término, Kim e Kanye compartilham a guarda dos quatro filhos: North, Saint, Chicago e Psalm. A empresária explicou que faz o possível para manter as crianças afastadas das polêmicas. “ É um divórcio, não um sequestro ”, afirmou, em resposta às críticas do ex-marido.

Kim disse ainda o compromisso com o bem-estar dos filhos. “ Meus pobres filhos. Eles vão descobrir. Eles vão crescer, eles vão ver. Então, meu trabalho como mãe é garantir que – no momento em que esse comportamento está acontecendo – eles estejam protegidos ”, explicou.