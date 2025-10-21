Antônio Benício, de 28 anos, filho dos atores Alessandra Negrini e Murilo Benício, compartilhou nesta terça-feira (21) um vídeo em que aparece tatuando a própria coxa com a técnica handpoke . O método milenar dispensa o uso de máquinas elétricas e consiste em perfurar a pele manualmente com uma agulha.
O registro foi publicado no Instagram e mostra o artista finalizando o desenho de uma mulher com os seios à mostra. O vídeo chamou atenção dos seguidores por exibir o processo artesanal, considerado mais orgânico e ancestral do que as tatuagens feitas com equipamentos modernos.
A técnica handpoke tem origem antiga e é usada até hoje por tatuadores que priorizam a conexão entre arte e corpo. O método demanda mais tempo e precisão, mas é valorizado por quem busca uma estética mais natural e pessoal.
Antônio aparece concentrado no vídeo, sentado, com parte da coxa depilada para facilitar o trabalho. Ele exibe o resultado ao final da gravação, revelando o traço detalhado da tatuagem.
O ator e artista visual já compartilhou anteriormente registros de seus trabalhos manuais, incluindo desenhos e performances.