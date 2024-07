Divulgação/Globo Dança dos Famosos: relembre os vencedores das temporadas anteriores

Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Tati Machado estão na grande final da Dança dos Famosos e neste domingo (7), o público vai descobrir o campeão ou campeã da 21ª edição. A final acontece ao vivo no Domingão.

Relembre os campeões das temporadas anteriores da Dança dos Famosos

Karina Bacchi (2005)

A estreia do quadro contou com apenas seis participantes e a atriz saiu como a grande vencedora. Alexandre Barilari e Daniela Escobar ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Juliana Didone (2006)

A atriz venceu a mesma quantidade de participantes do ano anterior e se tornou campeã. Ao lado dela estiveram a cantora Kelly Key e o humorista Pedro Bismarck, respectivamente.

Robson Caetano (2006)

No mesmo ano, o quadro ganhou uma nova edição com todos os melhores participantes da história da competição. O ex-corredor olímpico se deu bem e o pódio contou com Stepan Nercessian e Babi Xavier.

Rodrigo Hilbert (2007)

A primeira edição com 12 participantes teve o ator e apresentador como campeão. O pódio completo foi com Elaine Mickely e Carmo Dalla Vecchia.

Christiane Torloni (2008)

A atriz também levou a melhor e ganhou a competição com o ator Rafael Almeida e a atriz Samara Felippo.

Paolla Oliveira (2009)

A atriz gabaritou a atração na sexta temporada com Leandro Hassum e Jonatas Faro, respectivamente.

Fernanda Souza (2010)

Lutando a final com Sheron Menezzes e André, a atriz conseguiu conquistar o quadro com 12 participantes.

Miguel Roncato (2011)

O ator entrou para a história como um dos participantes mais jovens a vencer. Nelson Freitas e Odilon Wagner também estiveram na final.

Rodrigo Simas (2012)

Na disputa com Claudia Ohana e Bárbara Paz, o ator que na época fazia sucesso com Malhação, foi o grande campeão da edição.

Carol Castro (2013)

A atriz mostrou todo o gingado na competição e venceu Bruna Marquezine e Tiago Abravanel, na competição.

Marcello Melo Jr. (2014)

O ator chegou a final com Paloma Bernardi e Juliana Paiva, e saiu como o grande vencedor.

Viviane Araújo (2015)

A décima segunda temporada coroou Viviane Araujo como a campeã. Arthur Aguiar e Mariana Santos ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Felipe Simas (2016)

Assim como o irmão, o caçula da família conquistou o pódio ao lado de Sophia Abrahão e Rainer Cadete.

Maria Joana (2017)

No ano seguinte a Simas, a atriz mostrou para o que veio e ganhou a atração. O humorista Lucas Veloso e o ator Nicolas Prattes vieram na sequência.

Leo Jaime (2018)

O músico e ator exibiu todo o molejo e venceu a competição. A final também contou com Erika Januza e Dani Calabresa.

Kaysar (2019)

Um ano após sair milionário do BBB 18, o ex-BBB conquistou o primeiro lugar da Dança. Dandara Mariana e Jonathan Azevedo completaram o pódio.

Lucy Ramos (2020)

O pódio feminino de Lucy Ramos, Danielle Winits e Giullia Buscacio coroou Lucy na grande final.

Paolla Oliveira

A edição comemorativa com ex-participantes e campeões nas edições anteriores deram o segundo troféu para a atriz. Rodrigo Simas e Dandara Mariana também disputaram a final.

Vitória Strada (2022)

A protagonista do ano em Salve-se Quem Puder também conquistou o coração do público e saiu campeã da competição. O cantor Vitão e a apresentadora Ana Furtado estiveram em segundo e terceiro lugar.

Priscila Fantin (2023)

Com 16 participantes, a edição contou com a modalidade de dança em grupos pela primeira vez. O ranking também contou com Carla Diaz e Rafa Kalimann.

