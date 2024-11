Reprodução Longe das festas, Yudi Tamashiro não descarta carnaval com trio gospel

Tem papai novo na área! Yudi Tamashiro e Mila Braga anunciaram que estão esperando o primeiro filho do casal. A notícia veio durante a gravação do primeiro DVD do casal.



Yudi compartilhou em seu Instagram o momento em que anuncia para o público que a sua esposa está grávida. Veja logo abaixo:





Em entrevista recente ao Leo Dias , Yudi afirmou: "Como a gente achava que ia demorar um bom tempo para Mila engravidar, começamos a projetar o DVD. O plano era gravar em janeiro. Só que a gente veio para Fortaleza para compor as músicas e ela já vinha há um tempinho se sentindo diferente. Até chorando do nada, coisas que ela não sentia no dia a dia".

Mila, por sua vez, afirmou que o marido estava convertido e vivendo na vida do Senhor: "Ele estava transformado, já convertido, vivendo a presença do Senhor. E a minha vida sendo impactada até que eu me rendi aos braços de Deus".

Yudi então completa a amada: "Noivados, nos casamos na obra da nossa casa, foi um momento inesquecível que a gente viveu ao lado da família, depois que reforçamos e o próprio passo é construir a nossa família. E como usei métodos contraceptivos a vida inteira, eu achei que eu teria dificuldade e que poderia demorar para esse sonho se realizar. Então a gente resolveu se programar, Mila".