Reprodução: Instagram/@yuditamashiro Yudi Tamashiro, Mila e Bento

Yudi Tamashiro e Mila Braga utilizaram as redes sociais, na manhã desta segunda-feira (9), para publicar as primeiras fotos do rosto de Davi Yudi. O bebê, que nasceu em maio, é fruto da relação do ex-apresentador com a influenciadora.

" Apresentamos a vocês YUDINHO, o nosso filho. Sentimos no coração que esse era o momento de apresentar ao mundo o nosso maior presente. Nosso milagrinho, nosso primeiro mestiço de japonês, com sono de anjo e cara de quem já nasceu sabendo que é amado ", declararam os papais de primeira viagem.

" Uns dizem que é a cara do pai. Outros juram que puxou a mãe. Mas a verdade é que ele pegou o melhor dos dois — inclusive o drama, a fome de madrugada e o carisma na hora das fotos ", acrescentaram.

Ao fim do texto, os dois reconheceram a experiência que estão vivendo: " Ainda estamos aprendendo, tropeçando, rindo, chorando e vivendo tudo pela fé. Mas uma coisa é certa: Deus caprichou. Sejam bem-vindos ao capítulo mais lindo da nossa vida. Com amor, fraldas e muita graça ", finalizaram.

Nos comentários da publicação, os internautas repercutiram o momento especial. " Príncipe lindo ", elogiou uma usuária. " Muito príncipe! Deus abençoe esse pequeno! ", desejou uma segunda. " A promessinha mais perfeita desse mundo! ", disse uma terceira.

