Mario Frias posta vídeo emocionado em apoio a Bolsonaro condenado

O ex-secretário de Cultura Mario Frias publicou nas redes sociais um vídeo em defesa de Jair Bolsonaro após a condenação do ex-presidente pela Primeira Turma do STF. No registro, Bolsonaro fala sobre perseguições à direita em vários países. Na legenda, Frias escreveu: “ Estamos juntos até o fim, capitão !”.





Nos comentários da publicação, internautas chamaram o ex-presidente de “ o melhor da história do Brasil ” e escreveram mensagens como “ Deus abençoe e proteja a vida do nosso eterno presidente Bolsonaro 🇧🇷 ”. Outra apoiadora afirmou: “ Um grito, um nó preso na garganta, lágrimas correndo no rosto de milhões de brasileiros. Não é idolatria, é revolta, em ver no que se tornou nosso Brasil 🇧🇷 ”.

STF condena Bolsonaro por tentativa de golpe



A condenação de Bolsonaro foi definida por 4 votos a 1. Apenas Luiz Fux votou pela absolvição. Além do ex-presidente, outros sete réus foram considerados culpados, entre eles Alexandre Ramagem, Anderson Torres e Walter Braga Netto.

O ministro Cristiano Zanin afirmou que os discursos de Bolsonaro não eram simples críticas, mas parte de uma estratégia para enfraquecer a confiança da população nas instituições.

“ Não representaram exercício regulado direito de crítica, mas uma estratégia de corrosão progressiva da confiança pública nas instituições democráticas ”, declarou.

Alexandre de Moraes, relator do processo, reforçou que os ataques de 8 de janeiro não foram espontâneos.

“ Não foi um domingo no parque. Foi uma tentativa de golpe de Estado. Foi uma organização criminosa ”, afirmou.

Com a decisão, Bolsonaro se tornou o primeiro ex-presidente condenado por tentativa de golpe no Brasil. O julgamento segue agora para a fase de dosimetria, quando serão definidas as penas de cada réu.