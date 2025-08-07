Instagram/Reprodução Instagram da Isabel Veloso

O perfil da influenciadora Isabel Veloso, conhecido por relatar em tempo real sua batalha contra o câncer, foi desativado pelo Instagram sem explicações, gerando forte repercussão entre seus mais de 3,3 milhões de seguidores.

A jovem, diagnosticada com linfoma de Hodgkin, utilizava a rede social para compartilhar detalhes do tratamento, reflexões sobre a maternidade e momentos da vida pessoal.

Em uma nova conta criada após o bloqueio, Isabel afirmou que um acesso suspeito à conta original foi identificado, e que o caso será levado à Justiça.

“Foi identificado um login estranho, de uma pessoa que conheço. Não sei exatamente o que aconteceu, mas vamos entrar com ação judicial para recuperar minha conta. A justiça será feita”, escreveu.

Isabel começou a relatar sua rotina com o câncer em 2023 e, desde então, conquistou uma legião de seguidores tocados por sua sinceridade e força. Em 2024, deu à luz o pequeno Arthur, um dos momentos mais marcantes de sua trajetória pública, assim como a exposição mais frequente de seu relacionamento com Lucas Borbas.

Nos últimos dias, a influenciadora revelou que está se preparando para um transplante de medula óssea, um dos tratamentos indicados para o tipo de câncer que enfrenta.

Uma de suas irmãs é 50% compatível. O transplante requer sessões de quimioterapia intensiva, o que deve levar à queda dos cabelos novamente.

“É uma quimioterapia muito forte, que destrói a medula antiga para dar lugar à nova. Por isso o cabelo costuma cair”, explicou em um vídeo recente.

Enquanto aguarda a próxima etapa do tratamento, Isabel continua realizando sessões de imunoterapia. Segundo ela, a técnica é menos agressiva que a quimioterapia convencional.

“A imunoterapia estimula o corpo a combater o câncer por conta própria, sem destruir tantas células saudáveis”, afirmou.

O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que compromete o sistema linfático. O tratamento varia conforme o estágio e a resposta do paciente, podendo incluir quimioterapia, radioterapia ou transplante de medula.