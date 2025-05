Reprodução A jovem detalhou os próximos passos do tratamento contra a doença.

Isabel Veloso anunciou, nesta segunda-feira (12), que entrou em remissão do câncer. A influenciadora, de 18 anos, luta contra a doença desde os 15. Ela mostra a rotina com a doença e bastidores do tratamento.







"Estou me tremendo. Acabei de sair da consulta, estou com o papel do exame de sangue, e ver que estou em remissão completa", iniciou a jovem, diagnosticada com um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer do sangue.

De acordo com Isabel, uma de suas irmãs é 50% compatível para um transplante de medula óssea. Ambas irão realizar mais testes, em Curitiba (PR), para checar a viabilidade da operação.

Instagram/@isabelvelosoo Isabel Veloso é casada com Lucas Borbas, e os dois são pais de Arthur, de cinco meses.





Caso não seja possível, a influenciadora irá precisar entrar na fila de espera da doação para encontrar um doador compatível. “Esse transplante tem que dar certo, porque eu preciso continuar bem", previu.

"Se eu não tivesse engravidado, eu estaria em um caixão. Minha vida mudou completamente [...] O que mais me emociona em tudo isso é que se tudo der certo e essa porcaria [câncer] nunca mais voltar, vou poder ver meu filho crescer", acrescentou Isabel.





"Vocês têm ideia disso? É a maior alegria para mim, eu nem consigo descrever o que eu estou sentindo", finalizou. Em outra postagem, ela posou com o marido, Lucas Borbas, e o filho do casal, Arthur.



O menino nasceu prematuro, em 29 de dezembro, com 32 semanas de gestação. Isabel Veloso escolheu engravidar mesmo em meio ao tratamento contra o câncer. Até então, ela estava em cuidados paliativos, feito em pacientes sem chances de cura para aliviar sintomas e aumentar o bem-estar.