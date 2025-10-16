Instagram Gabi Moura brilha no Victoria’s Secret Fashion Show: “De Niterói pro VSFS”

A influenciadora Gabi Moura, de 21 anos, estreou na passarela do Victoria’s Secret Fashion Show 2025, realizado na última quarta-feira (15), em Nova York. A brasileira, que ficou conhecida por vídeos virais no TikTok, comemorou o momento nas redes sociais.

A modelo dividiu o palco com veteranas como Adriana Lima e Alessandra Ambrósio, símbolos de uma geração marcante da marca. Em publicação no Instagram, Gabi expressou emoção ao viver o que chamou de “ realização de um sonho ”.

“ Nem consigo acreditar que esta é a minha vida agora!!! Sinto que estou sonhando. A pequena Gabi nunca acreditaria que este dia realmente chegou!!! De Niterói pro VSFS que loucura é essaaaaaa ”, escreveu a influenciadora.

Nos bastidores, Gabi compartilhou vídeos e fotos com amigos que acompanharam a estreia. As imagens mostraram o reencontro após o desfile.

A edição deste ano do Victoria’s Secret Fashion Show apresentou uma proposta mais diversa, com modelos de diferentes nacionalidades e estilos.

Nas redes sociais, o nome de Gabi Moura ficou entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). Comentários como “ Gabi Moura, você nasceu para brilhar ” e “ de Niterói para o mundo ” se multiplicaram.