Reprodução/ TV Globo Mateus Solano em "Elas por Elas"

Mateus Solano, de 44 anos, foi colocado no centro de uma celeuma nesta semana, quando viralizou um vídeo no qual aparecia dando um tapa no celular de uma pessoa durante uma peça de teatro. Antes disso, ele já tinha criticado o uso de celular em sessões teatrais.

"Já estragou a minha peça", declarou em participação no videocast "Na Palma da Mari", da CNN Brasil. "No início da peça, eu vejo a pessoa, paro tudo e falo assim: 'Pode, por favor, desligar?' e aí volto e fica um climão. Estraga o negócio. Aí eu fico chateado e prejudica todo mundo".





Filipe Bragança, ator que estava no programa nesta ocasião, também criticou o uso de celulares, não apenas em sessões de teatro, mas também em outros espaços, como salas de cinema. "Eu acho que quando você está no palco, você está tão concentrado no que você está fazendo, na história que tem que contar, na marcação", disse Filipe.

"Talvez um celular na plateia possa incomodar, mas você está concentrado em outra coisa. Eu acho que, para mim, enquanto público, o que eu mais odeio é ver alguém mexendo no celular na minha frente, no cinema, no teatro", completou Bragança.

Saiba mais

O incidente no qual Mateus Solano dá um tapa no celular de um espectador ocorreu na última terça-feira (14), durante uma exibição do espetáculo "O Figurante", em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.

"O Figurante" é um monólogo estrelado pelo intérprete e conta a história de Augusto, figurante de produções audiovisuais que vive uma crise existencial ao achar que é coadjuvante da própria vida. Dirigido por Miguel Thiré e com colaboração de Isabel Teixeira na dramaturgia, o enredo aposta no drama e na comédia.