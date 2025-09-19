Reprodução/ Instagram @paulabraunoficial Paula Braun

Paula Braun, de 46 anos, está cogitando fazer uma alteração no visual para a nova fase solteira. Recém-separada do ator Mateus Solano, de 44, ela compartilhou a ideia com os internautas nesta quinta-feira (18).



Por meio dos stories do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 90,9 mil seguidores, a ex-mulher do artista analisou a possibilidade de fazer um novo corte nas madeixas e apostar na tradicional franja.





O estilo já foi adotado por ela em outra ocasião, a qual ela relembrou. "Pensando em cortar uma franja, será que é muito clichê? Acho que vai ficar bom. Será que vou me estressar? Vou virar aquela cacatua que já fui um tempo atrás?", brincou.

Separação

Reprodução/Instagram/@mateussolanooficial Mateus Solano e Paula Braun





Nesta semana, Paula Braun ganhou destaque na mídia nacional ao anunciar o rompimento do matrimônio com Mateus Solano. O artista ficou conhecido pelos mocinhos e vilões que defendeu em folhetins produzidos e exibidos pela Rede Globo.

Ao todo, ficaram juntos por 17 anos e tiveram dois filhos frutos da relação: Flora, que nasceu em 2010, e Benjamin, que veio ao mundo em 2015. Por meio das redes sociais, eles publicaram um texto anunciando a separação.

"Seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos. Seguimos a nossa história, que não termina, mas se transforma. Agradecemos o carinho, a compreensão e especialmente por prezarem nossa privacidade e a de nossos filhos", disseram.

Embora tenham anunciado o término recentemente, eles declararam que já não eram mais um casal nos últimos tempos. "Com o coração tranquilo viemos comunicar que a nossa relação se transformou e já não somos mais um casal há algum tempo", enfatizaram.

Longe das telinhas

Mateus Solano está afastado das telenovelas. A última produção dele no formato foi no remake de "Elas por Elas", considerado um dos maiores fracassos de audiência da Globo na faixa das seis. Na releitura, assinada por Thereza Falcão e Alessandro Marson, ele defendeu Jonas.