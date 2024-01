Reprodução/Globo - 04.01.2024 Mateus Solano falou da decisão de assumir calvície na novela 'Elas por Elas'





Mateus Solano comentou a decisão de assumir a calvície na TV, enquanto interpreta Jonas em "Elas por Elas", novela das seis da Globo. O ator comentou o rótulo de "galã careca" e ressaltou que a "careca faz parte" do propósito dele com os papéis.





"Os personagens são um espelho da vida, portanto, a minha careca faz parte", disse no "Encontro" desta quinta-feira (4), onde ainda virou a cabeça para mostrar a careca. Solano contou que se irritou por repercutir com o título de "galã" após uma entrevista.

"Primeiro, me perguntei que história é essa de galã. Sou um ator, quero fazer todo tipo de personagem. Um galã seria aquele que sempre faz um bonitão. Me revoltei com isso em um primeiro momento [...] Sempre fui convidado para personagens muito diferentes, não tenho do que reclamar nesse sentido", declarou.

O ator ainda lembrou de uma reflexão que fez na época em que interpretou Félix, em "Amor à Vida" (2013). "Um repórter me perguntou: 'Você que fez vários galãs e agora está fazendo um personagem gay, como é isso?'. Mas não pode ter galã gay? O que faz um galã? Acho que a gente tem que refazer essa imagem do que é um galã, um ator e do que são os personagens", ponderou.

"Acho importante falar disso, porque esbarra na história dos padrões de beleza. É um assunto que compete muito mais às mulheres, mas que esbarra também nessa história. O que a gente vê de homem que se cuida mal, pedindo para mulher ser bonita, não está no gibi", completou.

Mateus Solano ainda entregou que recebeu várias propostas comerciais desde que assumiu a calvície na TV. "Choveu proposta aqui, de implante, shampoos e coisa e tal. Se um dia vou fazer implante, vai ser quando eu me sentir desconfortável. No momento, não me sinto nem um pouco, pelo contrário", concluiu.