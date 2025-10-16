Reprodução/ Instagram @mateusolanooficial Mateus Solano

Mateus Solano, de 44 anos, se tornou assunto de plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter, nesta quinta-feira (16). Isso após um vídeo no qual ele dá um tapa no celular de um espectador ser divulgado na web.

O momento ocorreu na última terça-feira (14), durante uma exibição do espetáculo "O Figurante", em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Antes de dar o tapa no aparelho telefônico, o intérprete notou que estava sendo gravado pela pessoa da plateia.





Pelas imagens do vídeo, o espectador devia estar logo na primeira fileira. Logo depois de ter tapeado o celular, o artista retomou a peça e continuou com as falas previstas no roteiro, sem mencionar o episódio aos demais.

Assessoria de Mateus Solano se pronuncia após tapa em celular de fã: “Antes do início de cada sessão, a plateia é avisada 4 vezes para desligar seus aparelhos celulares, que atrapalham, e muito, a quem está no palco e a quem está à volta… Por fim, Mateus Solano se prontifica a… pic.twitter.com/7CIBfzmpVA— QG do POP (@QGdoPOP) October 16, 2025





Conheça

Monólogo protagonizado por Mateus Solano, "O Figurante" conta a história de Augusto, figurante de produções audiovisuais que vive uma crise existencial ao achar que é coadjuvante da própria vida. Apostando no drama e na comédia, a peça é dirigida por Miguel Thiré e tem Isabel Teixeira como colaboradora de dramaturgia.

Assista:





Repercussão

Nas redes sociais, a atitude dividiu opiniões. Isso porque, em peças de teatro, não é permitido fotografar, muito menos filmar, sem a autorização expressa da equipe que produz o espetáculo. Essa regra, diga-se de passagem, é enfatizada ao público antes do início do espetáculo.

Contudo, ainda que o ato seja ilícito, muitos argumentam que ele poderia ter tomado outra atitude ao invés de dar um tapa no aparelho telefônico, argumentando que o dispositivo poderia ter quebrado, ou que a pessoa poderia ter devolvido o tapa no artista.

"Nem tudo na vida precisa ser registrado, apreciem mais a vida fora da tela. Não discordo dele", opinou uma usuária da plataforma de Elon Musk. "Gente, quem frequenta teatro sabe o quanto as pessoas estão sendo desrespeitosas. Ator nenhum gosta", prosseguiu uma segunda.

"Gente, eu entendo a importância e a seriedade do trabalho, do aviso sobre os celulares e como isso afeta o desempenho de quem está atuando, mas nunca vou achar normal um ator parar uma peça para bater no celular de outra pessoa só porque estava filmando", declarou uma terceira. "Ele errou. Para mim, não há nada que justifique essa conduta", disse ainda uma quarta.