Reprodução: Instagram Luana Piovani e Neymar

A Justiça de São Paulo condenou a atriz Luana Piovani por injúria contra o jogador Neymar Jr., em decisão publicada nesta sexta-feira (17). A ação foi movida pelo atleta após postagens feitas pela atriz nas redes sociais em 2024, nas quais o chamou de “ mau caráter ” e “ péssimo exemplo como pai e como homem ”.

A informação foi revelada pelo portal LeoDias. O iG entrou em contato com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), mas o caso segue em segredo de Justiça. A sentença é do juiz Rodrigo César Müller Valente, da 2ª Vara Criminal da Barra Funda, que reconheceu o crime de injúria qualificada devido à ampla divulgação das falas na internet. O magistrado absolveu Piovani da acusação de difamação.

A pena fixada foi de quatro meses e quinze dias de detenção em regime aberto, convertida em prestação de serviços à comunidade. Segundo a decisão, as declarações ultrapassaram o limite da crítica e configuraram ataques pessoais à honra do jogador.

O juiz destacou que, embora Neymar seja figura pública, as expressões usadas pela atriz possuíam caráter depreciativo. Para o magistrado, o tom das mensagens ofendeu não apenas a imagem profissional do atleta, mas também sua dignidade pessoal e familiar.

Em nota enviada ao iG Gente, a equipe jurídica de Luana Piovani confirmou a condenação parcial, mas afirmou discordar da sentença.

“ O processo em questão, a pedido dos advogados de Neymar – mas em discordância ao que por diversas vezes Luana Piovani requereu –, tramita em segredo de justiça. É correta a afirmação de que a ação penal movida pelo jogador foi julgada parcialmente procedente ”, diz o comunicado.

A defesa da atriz também declarou que recorrerá da decisão. “ A defesa de Luana Piovani discorda por completo da conclusão da Justiça e apresentará no prazo legal todos os recursos judiciais cabíveis ”, informou o advogado Augusto de Arruda Botelho.