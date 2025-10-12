Reprodução/Instagram Luana Piovani

Luana Piovani não passou despercebida pelos seguidores neste domingo (12). É que a atriz posou para um ensaio de fotos preto e brancas bem ousado. Nas imagens compartilhadas em suas redes sociais, ela aparece sem roupa, usando apenas acessórios, como algumas pulseiras.



"Uma tarde em L.A. 🌬️🍃 Grata queridos @gersonlopes_photographer e @dougvietro 💋💋", dizia a legenda.





Os cliques deixaram os seguidores agitados. "Absurdaaaa", postou uma delas. "Deusa", comentou uma outra. "Linda", concluiu uma terceira.

Recentemente, Luana polemizou ao citar o breve relacionamento de Virginia Fonseca e Vini Jr. em suas redes sociais. A atriz republicou um vídeo de Eddy Moraes, um criador de conteúdo que falava sobre o excesso de exposição da influenciadora ao mostrar que estava com Vini Jr., além de afirmar que o atleta não assumiria nenhum tipo de relacionamento com ela.



