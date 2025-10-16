Instagram/Reprodução Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa afirmou nesta quinta-feira (16) que não mantém nenhum relacionamento com João Vicente, esclarecendo rumores que circulavam nas redes sociais.

“ Eu e João, tem nada a ver. Eu sei que vocês ouviram os áudios aí, mas gente, é uma outra pessoa. [...] Não tô tendo nada sério com ninguém por enquanto ”, disse a influenciadora.

Ela explicou ainda que seu par no momento é apenas a muleta e um andador, devido à recuperação depois de uma cirurgia que fez após romper o tendão durante apresentação de lambada na Dança dos Famosos, lesão que levou a sua saída oficial da competição.

Gracyanne comentou não acompanhou as publicações até perceber o volume de mensagens de seguidores devido um acidente. “ Infelizmente ontem a gente sofreu um assalto e foi assustador, foi realmente desesperador, porque você vê uma pessoa que você ama com uma arma na cabeça, que é minha irmã, ela tava dirigindo e super preocupada comigo ”, relatou.

Assalto e desespero

A influenciadora descreveu o momento em que foi vítima de assalto junto com sua irmã. “ E o outro assaltante com arma na minha cabeça, me puxando pelo cabelo para trás... E a minha única preocupação era com a minha irmã que tava preocupada comigo, explicando para eles que eu não tinha como sair rápido. E obviamente eles não estavam nem aí, completamente alucinados ”, contou.





Gracyanne ressaltou que, apesar do susto, ambas estão bem. “ Graças a Deus, estamos com saúde, o que importa é que não aconteceu nada sério. Bens materiais, isso aí a gente corre atrás ”, disse.