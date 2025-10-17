Hanna-Barbera Productions Os Jetsons

Para aqueles que encontram-se saudosos das maluquices ensandecidas do ícônico Jim Carrey, talvez, tenham uma chance de matar essa saudades, muito em breve. E, em um ambiente um tanto inesperado.

Jim Carrey está em negociações para protagonizar um filme live-action da clássica animação Os Jetsons, pela Warner Bros. Pictures , com Colin Trevorrow, também no estágio de negociações para dirigir, confirmou a Variety .

O diretor Colin Trevorrow, que trabalhou anteriormente em Jurassic World: Domínio (2022) , e Joe Epstein estão conversando para escrever o roteiro. Nenhuma informação sobre o enredo encontra-se imediatamente disponível.

O último longa-metragem dos Jetsons foi a animação de 1990, Jetsons: O Filme . Uma versão live-action da conhecida animação familiar, que estreou em 1962, foi tentada inúmeras vezes, ao longo dos anos. A série foi revivida diversas vezes nas décadas de 1970 e 1980, tornando a típica família nuclear que vive no espaço sideral, familiar para várias gerações de espectadores.

A história da série animada girava em torno do casal George e Jane Jetson, e seus filhos Judy e Elroy, além do cachorro Astro. A família vivia na cidade espacial Orbit City e apreciava inovações consideradas extremamente futuristas na época, como bate-papo por vídeo, robôs domésticos e até carros voadores que fazem parte ou ainda podem fazer parte da vida cotidiana, 60 anos depois.

Entre as tentativas frustradas de levar Os Jetsons às telas, estavam uma versão de 2003, que seria dirigida por Adam Shankman, uma versão CGI de 2007, que estava nas mãos do cultuado diretor Robert Rodriguez, além de uma versão animada, em 2017.

O ator e comediante Jim Carrey apareceu mais recentemente em Sonic – O Filme (2020) e seus dois filmes subsequentes, lançados em 2022 e 2024. Carrey tem um longo histórico de interpretar personagens icônicos, como em O Máskara (1994) e O Grinch (2000) , mas tem sido visto com menos frequência nas grandes telas, nesses últimos anos.

Antes de Jurassic World: Domínio , Colin Trevorrow dirigiu O Livro de Henry (2017) , o primeiro longa-metragem da retomada da franquia de dinossauros, Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros (2015) e o filme independente Sem Segurança Nenhuma (2012) .