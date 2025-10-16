Instagram/Reprodução Ace Frehley, guitarrista da banda KISS

O guitarrista Ace Frehley, cofundador da banda de rock KISS, morreu aos 74 anos, conforme confirmou sua família em um comunicado divulgado nesta quinta-feira (16). As informações são da ABC News.

A notícia de sua morte ocorre poucas semanas após o cancelamento das datas remanescentes de sua turnê de 2025 “ devido a alguns problemas médicos persistentes ”, segundo nota publicada pela equipe do artista.

A nota da família informou que o músico, conhecido por sua marcante persona “ The Spaceman ” nos palcos, foi cercado por familiares e amigos em seus momentos finais.

“ Estamos completamente devastados e com o coração partido ”, diz o comunicado. “ Em seus últimos momentos, tivemos a sorte de poder cercá-lo com palavras, pensamentos, orações e intenções amorosas, atenciosas e pacíficas enquanto ele deixava esta Terra. Guardamos com carinho todas as suas melhores lembranças, suas risadas e celebramos a força e a bondade que ele dedicou aos outros ”.

A família prossegue dizendo: “ A magnitude de sua morte é de proporções épicas e está além da compreensão. Ao refletir sobre todas as suas incríveis conquistas de vida, a memória de Ace continuará viva para sempre .”

Ícone do rock mundial

Nascido Paul Daniel Frehley, em Nova York, o guitarrista fundou o KISS em 1973 ao lado de Paul Stanley, Gene Simmons e Peter Criss.

A banda se destacou pelos shows performáticos, com maquiagens características, figurinos extravagantes e pirotecnia, tornando-se uma das mais vendidas da história do rock.

Frehley deixou o grupo em 1982, retornou em 1996 e saiu novamente em 2002, após a primeira turnê de despedida do KISS. Em 1999, foi indicado ao Grammy na categoria de melhor performance de hard rock pelo álbum PsychoCircus.





Fora da banda, Frehley formou o grupo Frehley’s Comet e lançou diversos álbuns solo – o mais recente, 10,000 Volts, saiu em 2024. Em dezembro deste ano, ele seria homenageado com o prêmio The Kennedy Center Honors , junto aos demais integrantes do KISS.

Frehley foi introduzido ao Hall da Fama do Rock and Roll em 2014, com os outros membros originais do KISS.