Reprodução/ Instagram @eduguedesoficial Edu Guedes

Edu Guedes, de 51 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (16) para contar uma novidade aos fãs. Afastado da prática de exercícios físicos por conta do tratamento contra câncer no pâncreas, o cozinheiro e apresentador recebeu autorização médica para treinar e correr.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 3,9 milhões de seguidores, o companheiro de Ana Hickmann celebrou o aval do médico que o acompanha e ainda contou aos internautas como será esta retomada tão aguardada por ele.





"Esta semana, eu recebi a liberação para voltar a treinar mais firme e também voltar a correr. Lógico, eu estou totalmente fora da forma que eu estava antes das cirurgias, mas estou feliz porque posso treinar novamente, posso fazer as coisas que eu gosto", avaliou.

"Mas eu queria dizer uma coisa para todos vocês. Muitas vezes, a gente acaba sofrendo também por antecipação com algumas coisas. Tipo, é uma segunda-feira, você vai fazer o exame na sexta, e passa a semana inteira preocupado com aquilo. Não vale a pena", refletiu.

Em seguida, o apresentador ainda pontuou aos fãs que o sofrimento por antecedência é prejudicial, essencialmente quando se está na expectativa de uma resposta, seja ela positiva ou negativa. Ele aconselhou os internautas a esperarem o momento chegar para entender como lidar com cada situação.

"Se você conseguir mudar seu pensamento, fazer outras coisas, outras atividades e não pensar naquilo, vai deixar essas coisas ruins ou qualquer pensamento longe de você. E daí na sexta, quando você tiver que fazer o exame, fica preocupado. É só naquela hora, até sair o exame. E é isso. Um beijo grande a todos", concluiu.





Romance

Amigos há vários anos, Ana Hickmann e Edu Guedes oficializaram o namoro em março de 2024, quatro meses após a separação conturbada da apresentadora com o empresário Alexandre Correa. Em maio deste ano, eles se casaram no civil.