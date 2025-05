Reprodução/Instagram Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann, de 44 anos, surpreendeu o público na última segunda-feira (19), quando contou aos fãs que ela e Edu Guedes, de 51, tinham oficializado a união no civil. Por meio do YouTube, a loira também revelou que eles têm o desejo de aumentar a família.

Segundo a contratada da Record TV, uma cerimônia religiosa não está fora dos planos deles. O casal apenas aguarda o fim das obras de um imóvel. Conforme as construções forem sendo finalizadas, eles marcarão uma data para o segundo casório.





"A fazenda do Edu, que ele comprou há um tempo, está sendo restaurada. Toda obra ela atrasa, então só vou marcar a data com Edu quando o paisagismo começar. Demorei tanto para conseguir isso e agora quero que seja tudo bonitinho e perfeito", pontuou.

Filhos?

Tanto Ana quanto Edu têm filhos de relações anteriores. Contudo, o desejo do casal é aumentar a família, tendo novos herdeiros. Eles, diga-se de passagem, não revelaram se pretendem adotar ou se querem engravidar.

"Essa vontade existe, é muito forte, tanto para mim quanto para Edu. Se a gente receber esse presente de Deus, será maravilhoso", disse Ana, mãe de Alezinho, fruto da antiga relação com Alexandre Correa. Edu Guedes é pai de Maria Eduarda, do antigo relacionamento com Daniela Zurita.

"É uma coisa que as pessoas vêm cobrando muito, falando muito sobre isso. Tanto eu quanto Edu, a gente quer. Mas preciso dizer, se acontecer vai ser maravilhoso, e se não acontecer está tudo bem. Eu tenho um filho incrível, e ele tem uma filha maravilhosa, e a gente está muito bem com isso, estamos realizados. Mas se isso rolasse hoje, seria muito legal mesmo", acrescentou Hickmann.

Assista: