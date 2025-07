Reprodução/redes sociais Edu Guedes se emociona em postagem





Edu Guedes apareceu pela primeira vez em suas redes após o diagnóstico de câncer no pâncreas.





O cozinheiro e apresentador detalhou todos os procedimentos cirúrgicos pelos quais passou nos últimos dias, além de revelar, com detalhes, que precisou remover a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço, em um vídeo compartilhado em suas redes.

Em um vídeo postado em seu Instagram, Edu Guedes iniciou:

"Eu queria agradecer pelo amor, pelo carinho e pelas orações de todos vocês. Há duas semanas, eu tive uma crise renal e fui hospitalizado. No exame do Dr. Joaquim de Almeida foi detectada uma pedra que havia descido para o canal, e eu precisei fazer uma cirurgia para retirá-la. Ela tinha aproximadamente 1,6 cm, então não iria passar de jeito nenhum" , iniciou.

Ele conta que foram encontrados alguns cálculos nos rins e, a i nvestigação do médico o salvou:

"Depois, os exames detectaram inúmeros cálculos nos dois rins e um tumor de 2 cm no pâncreas. E, por incrível que pareça, aquelas pedras, que pareciam ser a pior coisa do mundo, junto com a investigação do Dr. Joaquim, salvaram a minha vida" , disse.





Ele contou que precisou passar por duas cirurgias: a dos rins e, posteriormente, a do pâncreas:

"A gente decidiu, então, fazer duas cirurgias para que os rins estivessem bons e fortes para uma cirurgia mais delicada. O Dr. Sidney, que é presidente do Hospital Albert Einstein, onde estou — e filho do meu médico de infância, Dr. Henrique — me indicou o Dr. Marcelo Bruno Rezende. Ele e sua maravilhosa equipe decidiram me operar bem rápido" , contou o apresentador da RedeTV!.

Por fim, o artista garante que a cirurgia foi um sucesso:

"A cirurgia durou aproximadamente seis horas e foi um sucesso. Nela, ele retirou a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço. A minha recuperação está sendo ótima. Hoje estou no quarto e mando este vídeo não só para informar, mas também para agradecer o carinho de todos e tranquilizar aqueles que, de alguma forma, gostam de mim e do meu trabalho" , frisou.

Visivelmente emocionado, Edu Guedes enche os olhos de lágrimas ao agradecer ao carinho do público:

"Muito obrigado a todos vocês, do fundo do meu coração" , finalizou o vídeo.