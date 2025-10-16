Reprodução/Instagram/@anitta Anitta conhece o Rei Charles III

Anitta, de 32 anos, marcou presença na última quinta-feira (15) em um evento realizado na Inglaterra. O encontro teve como objetivo discutir fontes de energia sustentáveis, além da preservação ambiental. Durante a ocasião, a cantora teve a oportunidade de se encontrar com o rei Charles III, de 76 anos.

A reunião aconteceu por meio de uma instituição criada pelo monarca ainda na época em que era príncipe. Anitta está em Londres para cumprir esse compromisso, além de atuar como coanfitriã do 13º Prêmio Cultural Liberatum. O evento homenageia o Cacique Raoni, líder indígena da etnia Kayapó, e destaca a importância da proteção da Amazônia.

O encontro reuniu empresários, celebridades e cientistas, com foco na promoção da transição para uma bioeconomia circular, em harmonia com a natureza.





























Anitta reforçou a importância do evento e, principalmente, destacou o quanto o encontro seria relevante para Caique Raoni. Ela enfatizou que os países e líderes globais devem ter como foco a preservação do meio ambiente e o alinhamento com os povos indígenas, já que são os verdadeiros guardiões da floresta.

"Como brasileira, é uma honra fazer parte de um momento tão importante e único para o Cacique Raoni. É essencial que mais países e líderes globais se alinhem à preservação do meio ambiente e dos povos indígenas, que são os verdadeiros guardiões da floresta. Reconhecer a liderança do Cacique é, por si só, um compromisso com essa causa", reforçou a cantora.

Em suas redes sociais, Anitta fez questão de celebrar o momento histórico:

"Ontem, tive a honra de me encontrar com o Rei Charles e o Cacique Raoni para conversar sobre a importância da Amazônia e do meio ambiente. Em uma humanidade que agora sofre as consequências de suas próprias escolhas, os povos indígenas e sua relação com a natureza nos lembram que proteger a floresta é garantir a vida e o futuro. Agradecemos a Vossa Majestade por ouvir esta importante mensagem", escreveu.

"Este prêmio foi uma forma de agradecer pela sua coragem, pela sua voz e por manter viva a esperança de que ainda há tempo, se aprendermos a ouvir aqueles que sempre souberam se importar", finalizou a artista celebrando o Cacique Raoni.