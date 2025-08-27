Reprodução Instagram @valmarchiori @veraviel Val Marchiori e Vera Viel

Após vir a público revelar que foi diagnosticada com câncer de mama, Val Marchiori recebeu apoio de espectadores e de outros famosos da classe artística. Uma das declarações, contudo, repercutiu nesta quarta-feira (27). Trata-se uma mensagem privada de Vera Viel.



A mulher de Rodrigo Faro, que recentemente se assustou com a possibilidade do tumor raro que tratou retornar, se solidarizou com a apresentadora e afirmou que estava em oração para que ela conseguisse ficar curada.





"Entrega nas mãos de Deus. Val, Deus não vai te desamparar, assim como ele me curou de um sarcoma maligno, vai te curar também, ore todos os dias, entrega sua vida a Ele", começou ela, por meio do Instagram, onde é seguida por mais de 5,6 milhões de seguidores.

"Eu e o Rodrigo estaremos aqui em oração, isso não é uma sentença de morte, você vai ver, somente um processo para depois você testemunhar o milagre de Deus. Fica bem", acrescentou.

Por meio dos stories, Val agradeceu pelo apoio e publicou uma captura de tela da mensagem privada enviada por Vera. "Obrigada, Vera Viel e Rodrigo Faro. Vocês são incríveis", respondeu.

Diagnóstico

Na terça-feira (26), Marchiori veio a público expor a situação e contar que a doença foi identificada depois de uma biópsia. "Sempre apareço aqui produzida, alegre, mostrando festas… Mas hoje venho dividir algo difícil. Fiz um exame de rotina, precisei passar por uma biópsia por conta de um nódulo e o resultado confirmou: é um tumor maligno", começou.

"Se eu tivesse realizado antes, talvez a situação fosse diferente. É um choque enorme quando ouvimos a palavra câncer, parece que o mundo desmorona. Mas sigo com fé de que tudo vai dar certo", acrescentou, frisando a importância do diagnóstico precoce.