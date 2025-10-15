Eles costumam brilhar nos palcos, nas telas e diante das câmeras, mas antes da fama, alguns desses nomes já dividiram conhecimento dentro de sala de aula. Nesta quarta-feira (15), Dia dos Professores, relembre as celebridades que também já ensinaram — e provaram que talento e didática podem caminhar lado a lado.
Vera Holtz
Conhecida pela trajetória nas artes cênicas, não apenas no teatro, como também na TV e no cinema, a intérprete já lecionou matemática em Piracicaba, município no interior de São Paulo. Geomoetria foi a especificidade dela.
Hugh Jackman
Eternizado na indústria cinematográfica internacional pela interpretação do mutante Logan Wolverine, da franquia de filmes X-Men, o ator já atuou como docente. Ele ministrou aulas de educação física na Uppingham School, situada na Inglaterra.
Barack Obama
Embora tenha ganhado reconhecimento internacional pelo período em que foi presidente dos Estados Unidos, o político também se destacou nas salas de aula. O marido de Michelle Obama lecionou na Universidade de Chicago, onde deu aulas de Direito Constitucional.
Fátima Bernardes
Uma das jornalistas mais conhecidas do Brasil, a comunicadora também foi outra famosa que se dedicou ao ofício de ensinar antes da fama. A ex-mulher de William Bonner deu aula de balé para adolescentes, mas, depois, decidiu seguir carreira como comunicadora.
Emicida
O cantor e compositor surpreendeu o público em 2021, quando anunciou que passaria a ministrar aulas na Universidade de Coimbra. A instituição fica em Portugal e contou com o apoio do musicista para palestras, rodas de conversa e demais eventos acadêmicos.