Eles costumam brilhar nos palcos, nas telas e diante das câmeras, mas antes da fama, alguns desses nomes já dividiram conhecimento dentro de sala de aula. Nesta quarta-feira (15), Dia dos Professores, relembre as  celebridades que também já ensinaram — e provaram que talento e didática podem caminhar lado a lado.

Vera Holtz

Vera Holtz em
Reprodução/TV Globo
Vera Holtz em "Mulheres Apaixonadas"


Conhecida pela trajetória nas artes cênicas, não apenas no teatro, como também na TV e no cinema, a intérprete já lecionou matemática em Piracicaba, município no interior de São Paulo. Geomoetria foi a especificidade dela.


Hugh Jackman

Hugh Jackman
Reprodução/Instagram/@HughJackman
Hugh Jackman


Eternizado na indústria cinematográfica internacional pela interpretação do mutante Logan Wolverine, da franquia de filmes X-Men, o ator já atuou como docente. Ele ministrou aulas de educação física na Uppingham School, situada na Inglaterra. 

Barack Obama

Barack Obama
Reprodução/Instagram
Barack Obama


Embora tenha ganhado reconhecimento internacional pelo período em que foi presidente dos Estados Unidos, o político também se destacou nas salas de aula. O marido de  Michelle Obama lecionou na Universidade de Chicago, onde deu aulas de Direito Constitucional.

Fátima Bernardes

Fátima Bernardes
Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes


Uma das jornalistas mais conhecidas do Brasil, a comunicadora também foi outra famosa que se dedicou ao ofício de ensinar antes da fama. A ex-mulher de William Bonner  deu aula de balé para adolescentes, mas, depois, decidiu seguir carreira como comunicadora. 

Emicida

Emicida
Foto: Bruno Trindade
Emicida


O cantor e compositor surpreendeu o público em 2021, quando anunciou que passaria a ministrar aulas na Universidade de Coimbra. A instituição fica em Portugal e contou com o apoio do musicista para palestras, rodas de conversa e demais eventos acadêmicos. 

