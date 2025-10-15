Reprodução/ Instagram @fatimabernardes @barackobama Fátima Bernardes e Barack Obama

Eles costumam brilhar nos palcos, nas telas e diante das câmeras, mas antes da fama, alguns desses nomes já dividiram conhecimento dentro de sala de aula. Nesta quarta-feira (15), Dia dos Professores, relembre as celebridades que também já ensinaram — e provaram que talento e didática podem caminhar lado a lado.



Vera Holtz

Reprodução/TV Globo Vera Holtz em "Mulheres Apaixonadas"





Conhecida pela trajetória nas artes cênicas, não apenas no teatro, como também na TV e no cinema, a intérprete já lecionou matemática em Piracicaba, município no interior de São Paulo. Geomoetria foi a especificidade dela.







Hugh Jackman

Reprodução/Instagram/@HughJackman Hugh Jackman





Eternizado na indústria cinematográfica internacional pela interpretação do mutante Logan Wolverine, da franquia de filmes X-Men, o ator já atuou como docente. Ele ministrou aulas de educação física na Uppingham School, situada na Inglaterra.

Barack Obama

Reprodução/Instagram Barack Obama





Embora tenha ganhado reconhecimento internacional pelo período em que foi presidente dos Estados Unidos, o político também se destacou nas salas de aula. O marido de Michelle Obama lecionou na Universidade de Chicago, onde deu aulas de Direito Constitucional.

Fátima Bernardes

Reprodução/Instagram Fátima Bernardes





Uma das jornalistas mais conhecidas do Brasil, a comunicadora também foi outra famosa que se dedicou ao ofício de ensinar antes da fama. A ex-mulher de William Bonner deu aula de balé para adolescentes, mas, depois, decidiu seguir carreira como comunicadora.

Emicida

Foto: Bruno Trindade Emicida





O cantor e compositor surpreendeu o público em 2021, quando anunciou que passaria a ministrar aulas na Universidade de Coimbra. A instituição fica em Portugal e contou com o apoio do musicista para palestras, rodas de conversa e demais eventos acadêmicos.