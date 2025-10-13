Reprodução/Instagram/@joaogomescantor João Gomes faz homenagem para a professora que o alfabetizou

Neste fim de semana, João Gomes realizou um show beneficente na cidade de Petrolina, no interior de Pernambuco, onde passou a infância. Durante sua apresentação, o cantor avistou Verlândia, sua professora da alfabetização, e protagonizou um momento emocionante.

"Minha professora está ali no canto. Eu sei que sente orgulho, porque foi com você que eu aprendi a ser um rapaz direito, tá bom?", disse ele, bastante emocionado.

João Gomes também relembrou que, ainda no início de sua carreira, entrou em contato com a professora para agradecer.





"Quando cantei minha primeira música de sucesso, mandei uma mensagem para a professora Verlândia. Acho que ela nem lembrava de mim, ou talvez lembrasse, mas eu nunca mais tinha falado com ela. Eu disse: 'Obrigado por me ensinar a escrever'. Hoje, graças a Deus, estamos aqui", reiterou.

O cantor finalizou a homenagem com um depoimento emocionante:

"Queria dizer para toda criança: respeite seus pais, seu professor. Saiba que você mora em uma cidade muito linda. Essa festa tem que acontecer todo ano, para a gente se lembrar de onde veio, com muito orgulho, e poder dizer isso em voz alta", enfatizou.

"Muitos daqui ainda vão ganhar o mundo. Vão atravessar o oceano, conhecer os Estados Unidos, o Japão, assim como eu conheci. Então é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Não poderíamos encerrar de forma melhor", finalizou o famoso.