Reprodução/ Instagram @virginia @vinijr Virginia e Vini Jr.

Virginia Fonseca, de 26 anos, surpreendeu os fãs nesta terça-feira (14), quando usou as redes sociais para anunciar que assistiria o jogo do Brasil contra o Japão. Vini Jr., com quem teria reatado, segundo especulações, estava em campo.



"Bom dia, já estou aqui de pé, prontinha para assistir ao jogo. Bora! Eu quero todo mundo muito animado, quero animação", começou ela no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 53 milhões de seguidores.





Logo depois, ela celebrou o resultado do primeiro tempo, no qual a Seleção Brasileira liderou a disputa, com dois gols feitos contra o time rival. Contudo, a situação mudou na segunda parte, quando os atletas japoneses fizeram três gols.

"Véi, sem comentários. Não quero falar sobre o jogo nesse momento, só volto depois do próximo gol do Brasil", disse ela, com a esperança de que os jogadores brasileiros conseguissem virar o placar e reassumir a liderança.

Contudo, após o encerramento da partida, Virginia declarou que não queria mais falar sobre o assunto e ainda pediu aos fãs que evitassem comentários. "E eu não quero ouvir um A sobre um jogo", finalizou a empresária.

Repercussão

A torcida da apresentadora pelo SBT não passou despercebida pelos internautas, que especularam o gesto como uma confirmação de que a ex-mulher de Zé Felipe deu uma segunda chance a Vini Jr., após o encerramento conturbado do affair entre eles.

"Nunca falava de futebol, agora a quer ser até torcedora. Se isso não é indício de que retomou o affair, não sei o que é", disse uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "Gente, Virginia e Vini voltaram real", acrescentou um segundo. "Deixe ela torcer pelo boy dela", prosseguiu ainda uma terceira.