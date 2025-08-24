Instagram Gabriela Versiani anuncia noivado com Murilo Huff em fotos no Instagram

Gabriela Versiani anunciou neste domingo (24) o noivado com o cantor Murilo Huff. A influenciadora compartilhou fotos exibindo o anel em diamante. O pedido de casamento aconteceu no início de agosto, mas a novidade só foi revelada hoje nas redes sociais. Os dois estão juntos desde 2023.





A revelação acontece meses após Murilo Huff ter falado sobre os planos de casamento. Em maio, o cantor declarou no programa Sabadou com Virgínia , do SBT, que o casal já planejava a união.

“ A gente pretende casar, com certeza. Mas estamos respeitando muito as fases do relacionamento, que eu acredito que seja muito necessário passar por todas as fases ”, disse o músico.

Na publicação, Gabriela Versiani escreveu: “O início do capítulo mais lindo da nossa história ”. O texto foi acompanhado por um álbum de fotos em clima romântico. Em alguns cliques, a influenciadora aparece com chapéu de cowboy e posando ao lado de um cavalo.

Pedido de noivado

O anel de noivado, com detalhes em diamante, foi o destaque das imagens. A trilha escolhida para embalar a publicação foi a canção “ Vou Te Amar ”, um dos sucessos de Murilo Huff.

Nas redes sociais, seguidores comemoraram a novidade e desejaram felicidades. “ Vocês merecem toda felicidade do mundo ”, comentou uma fã. “ Casal mais lindo, estou muito feliz por vocês ”, escreveu outra admiradora.

O casamento ainda não tem data marcada, mas os dois já confirmaram que os preparativos devem começar em breve.