Reprodução/Instagram Mariana Xavier passa perrengue em passeio de barco

Mariana Xavier, que está em viagem em Porto Seguro, na Bahia, aproveitou para curtir um passeio de barco neste sábado (16). A atriz compartilhou um registro do passeio, no qual aparece sorridente, mas avia que nem tudo é o que parece.

“Quem vê musinha assim nem imagina que vomitou que nem exorcista com o balanço do barco e que tava naufragada aguardando resgate!", revelou ela deixando claro que as imagens nas redes sociais podem enganar. "Lição do dia: não acredite em toda plenitude que você vê no Instagram!", completou.

Nos stories, Mariana ainda detalhou o perrengue que passou durante o passeio do fim de semana: “Eu NUNCA passo mal em barco. Sempre tem a primeira vez. E depois o barco também passou mal”, escreveu ela, detalhando.

"Estou a salvo, já estou de volta ao meu hotel, com a minha equipe. Sobrevivemos, né gente. Eu nunca passo mal e barco, hoje deu ruim... Depois ficou tudo bem, nadei pra caraca até a praia, almoçamos, curtimos. Na volta, do nada o nosso barco começa a subir uma fumaça preta, aí tivemos que ser resgatados. Histórias pra contar", explicou.