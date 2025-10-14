@topaziofloripa/Reprodução Prefeito de Florianópolis posta vídeo "descongelando" Mariah Carey

O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, deu início à temporada natalina na capital catarinense com um vídeo bem-humorado inspirado em Mariah Carey, ícone mundial do Natal.





A gravação, divulgada nas redes sociais, mostra o prefeito descongelando um grande bloco de gelo com um secador de cabelo, em referência direta ao vídeo da cantora estadunidense, que anuncia o início das festas com a frase “ It’s Time ”.

A ação rapidamente viralizou entre os moradores e internautas, que reagiram com entusiasmo à iniciativa. Comentários como “ Oficialmente autorizado: pode colocar o pisca-pisca na sacada ” e “ Ah, eu amo época de Natal ” se multiplicaram nas redes sociais.

“Vem pra Floripa!”

Em tom descontraído, Topázio aparece no vídeo convidando o público a entrar no clima das festas. “ Já estão sentindo aquele clima? É isso mesmo que vocês estão pensando. Já é outubro e, mês que vem, inicia a programação de Natal de Floripa .”

O prefeito encerra o vídeo reforçando o apelo turístico da cidade. “ Para quem está decidindo a viagem de Natal, vem pra Floripa! ”





Inspiração para o vídeo

A referência do vídeo vem da própria Mariah Carey, conhecida como “ Rainha do Natal ”. Desde o lançamento de All I Want For Christmas Is You em 1994, a artista costuma anunciar a chegada da temporada festiva com vídeos temáticos.

Em 2023, por exemplo, ela apareceu congelada em um bloco de gelo antes de declarar sua famosa frase: “It’s Time”. Cena que serviu de base para a homenagem feita pelo prefeito catarinense.